不畏新冠肺炎疫情！跨國企業總裁帶產業向前衝

跨國企業順億關係企業總裁林文村當選嘉義縣民雄、頭橋工業區廠商聯誼會主任委員，他提出「熱情當責」、「服務利他」、「群策群力」、「創造價值」和「追求三贏」等5大主軸，作為他新任主委的目標，希望與工業區服務中心合作，為2個工業區提供最優質服務。

今天舉行廠聯會新任主委的授證典禮，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、嘉義地檢署檢察長繆卓然等人都到場祝賀，經濟部工業局南區工業區管理處執行長林怡玟頒發主委證書給林文村，現場熱鬧非凡。

林文村嘉義高中、台灣大學畢業，除了是順億關係企業總裁，也任職漢隆工業、順億產業公司和凱祥興業等多家產業董事長，橫跨飼料、旅行箱包、千斤頂和不動產物業，廠區分布中國大陸、泰國、越南和美國等地。

「30年前就曾擔任過主委」林文村說，這次再為同業們服務，會盡心盡力幫助所有廠商，面對新冠肺炎疫情造成的產業衝擊，廠聯會願意扮演「產、官、學、民」的一個平台，為產業、社會創造出價值。

他說，尤其目前「防疫視同作戰」，已有聽說產業有意放無薪假，他希望各個廠區要以安全為本，但他預測供應鏈會重整，也是重新洗牌的商機，產業界隨時注意這個機會，要隨時創新、和諧勞資關係和提高生產效率。

黃敏惠說，林文村除了經商有成，還長期關懷弱勢，例如認養嘉義高中棒球隊，擁有企業家的獨到眼光和卓越能力，相信不僅能為工業區帶來發展，也能為社會貢獻所長。