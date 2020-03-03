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雙語教學典範 西門實小要出書

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市西門實小實施雙語教學，培養學生製作英語海報，以及以英語簡報的能力。記者鄭惠仁／攝影
台南市西門實小實施雙語教學，培養學生製作英語海報，以及以英語簡報的能力。記者鄭惠仁／攝影

台南市西門實驗國小3年來結合成大外語中心，進行學科內容與英文整合教學，提升學生英語能力，也打破學英文一定要上補習班迷思；學生用全英語簡報已成習慣，去年也奪得教育部教學卓越金獎，成為雙語教育最佳典範。成大最近媒合企業協助，要把西門的經驗出書，分享各校，讓雙語教育在各地開花。

西門實小校長呂翠玲說，家長常有英語要學好，就要上補習班的觀念，但許多家庭因經濟不寬裕，沒錢讓孩子補習；為了打破英語教育是菁英教育、貴族化的迷思，與成大外語中心合作，透過成大的資源，安排國際學生到校服務與交流，進而結合既有的師資，就數學、自然、資訊、英文、綜合、生活課程，進行沉浸式的英語教學，也結合海洋教育，培養國際觀。

沉浸式英語教學模式去年獲得教育部全國教學卓越金獎，也成為國內小學雙語教育的最佳典範。呂翠玲說，西門實小也連續3年獲邀到成大舉辦的國際研討會分享及發表成果。透過這一教學模式，很明顯看到學生英語能力的成長，許多學生已經能以英語做簡報，也會用英語來做筆記。為此，成大外語中心媒介企業家林國棟捐款50萬元，為西門出書「雙語教育全台首學」，目前正由西門教師團隊撰寫中。

6年級學生王宇喬、周宥宇說，剛開始時聽不懂也不敢開口，現在已能用英語做簡報，而且習慣了。擔任小老師的陳翊綺與同學郭庭伃也常設計英語海報，若有外國學生來校，就會和國外的大哥哥、大姊姊打成一片，用英語接軌。

成大外語中心表示，教育部為打造雙語人才，提升台灣國際競爭力，107年12月起正式推動雙語教育。但一般大眾甚至許多教師及教學研究者，對於雙語計畫仍卻步，有必要提供教育現場主管及教師足夠的協助，以利雙語教學的推動。透過西門實小有效運用雙語教育師資，教材的研發，課程與教學的實踐及學生學習成效等成功經驗，深具參考價值，能提供全台灣師資培育單位、學校行政團隊及雙語教師增能的成功模式。

此書內容將討論雙語教案規畫、教學方法、教學活動設計、教材製作及學習評量等議題，並提供實際案例及現場教學示範，讓相關教師及行政主管能靈活運用的教學參考，並於雙語教學規畫及教學現場中參考。

企業家林國棟捐助50萬元給西門國小，準備出書「雙語教育全台首學」。記者鄭惠仁／攝影
企業家林國棟捐助50萬元給西門國小，準備出書「雙語教育全台首學」。記者鄭惠仁／攝影

成大 教育部 補習

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