農友春耕不必搶肥料 農糧署：生產供應無虞

外傳因新冠肺炎疫情衝擊，農民恐慌搶肥買不到一事，農委會農糧署緊急了解後表示，我國肥料原料主要進口來自印尼、中東、加拿大等地，肥料原料供應不受疫情影響，經向台肥公司詢問目前製肥原料庫存充裕，足供1期稻作農需，請農友不必恐慌，肥料可充分供應。

農糧署指出，往年一期稻作約2月分種植，今年1月份天氣回暖，部分農民因提早插秧，種植後遇到低溫寒流，農民補肥才造成整體用肥需求增加，加以部分肥料廠因去年銷售情形不佳，年前有採保守生產並調降庫存，使市場整體肥料供應量減少，農友轉向台肥購肥，致台肥部分肥料供應經銷商及農會提貨需求吃緊，才會有缺肥的謠言。

農糧署特別強調，針對目前正值需肥旺季，已積極協調台肥公司及各民營肥料廠全力投入生產，現庫存量仍超過1萬6500公噸，後續將視廠商供肥情形及農民需求逐步釋出安全庫存，可供應農友春耕需求無虞；台肥公司及農糧署將即時依實際需要作調度，有效解決購肥問題。