「這裡有住新冠肺炎」害房客跑光？警方：絕無此事

嘉義市黃姓房東今天表示，有員警昨天下午5點向她承租的房客說「這裡有住新冠肺炎的」，造成她的房客恐慌，全都搬光光，不滿警方作為；警方回應，絕無此事，是查訪居家檢疫的民眾，也絕沒有向其他房客透露任何個資，甚至說出有人染疫等語。

警方指出，嘉義市昨天一名居家檢疫的男子，無法取得聯繫，便會同市府人員一同查訪，才知是該名男子的手機沒有訊號，男子當時在家，向警方說跟大陸籍配偶近日從大陸返台，因此實施居家檢疫，並無出門。

警方表示，當時有其他房客出來查看，但警方並無透露任何個資，查訪後便離去，今天下午也試圖與黃姓房東聯繫，說明當時狀況，但對方手機不通，目前是疫情緊繃時期，請民眾勿散播不實訊息，否則可能會觸法。

嘉義市府民政處指出，現在居家檢疫的民眾，每天都會撥打電話關心，若聯繫不到，便會去查訪，昨天查訪後，確認男子在家，當時沒有向任何人透露有住居家檢疫的人員。