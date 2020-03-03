肥料原物料傳缺貨 肥料廠回應:供貨一切正常

嘉義縣長翁章梁今天指出，新冠肺炎疫情延燒，有民間肥料行反映，或許是因為部分肥料原料來自中國大陸無法供給，許多農民買不到肥料，但正值稻米施肥期，嘉義地區肥料行表示，目前有幾家肥料廠缺貨，但每家缺的廠商及數量都不太一樣，肥料廠則回應，原物料並沒有缺貨。

嘉義縣民雄鄉尚禾農業資材行鄭淑芬表示，每個地區種植的作物不同，使用肥料也不盡相同，因此肥料行缺的品牌可能會不太一樣，以台肥生產的肥料來說，他們缺的是39號，而有些肥料行則是缺1號，但以往沒遇到類似的缺貨狀況，即使請農民改用其他肥料，但農民也很難更改習慣，換品牌意願不高。

鄭淑芬說，正值稻米肥料施用期，農民急著用肥料，但價格便宜的民間肥料廠，包含恆誼系列、冠驊系列、大益農料的天然胺基酸粒肥等，從過年至今就一直叫不到貨，只剩下台肥多數肥料能提供，肥料行只能先給農民過年前的存貨。

恆誼化工廠表示，每次只要遇到大月工廠生產的肥料就會供不應求，加上過年前產線的機器有點問題，因此供貨速度減慢，但公司已盡量消化，目前機器還在搶修，預計這幾天就能恢復生產，原物料部分沒有受新冠肺炎影響。

冠驊企業表示，因工廠只有一條產線，市占率不高，工廠目前已經以最大生產量供給經銷商及客戶，盡量滿足客戶需求，原料也沒有欠缺狀況，雖然不確定中國大陸原料商的狀況，但是他們向大陸進口的磷酸一胺供貨一切正常，最近一批貨大概5日就會抵達台灣。