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看診居家隔離、檢疫民眾 隔空通訊診察服務上路

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
為居家隔離、檢疫民眾就醫需求，衛福部採取「通訊診察」服務，民眾不必到醫院診所，透過手機、視訊接受醫師隔空診察。圖／衛生局提供
為居家隔離、檢疫民眾就醫需求，衛福部採取「通訊診察」服務，民眾不必到醫院診所，透過手機、視訊接受醫師隔空診察。圖／衛生局提供

為看診居家隔離及在家檢疫民眾，衛福部推動「通訊診察」服務，民眾不必到醫院診所看病，透過手機、視訊診察，嘉義縣衛生局優先指定轄區4家醫院及鄉鎮衛生所醫師，11家西醫診所，共31家醫療院所加入，今天在衛生局模擬演練。

目前嘉縣居家檢疫51人、自主健康管理77人、無確診案例，2月27日開辦通訊診察至今，接獲4通求診電話，一般症狀3件，1件因患者喉嚨不適屬呼吸道症狀，由衛生局安排派救護車送醫。

衛生局優先指定31家醫療院所加入，通訊診察可用手機視訊，由居家隔離、檢疫民眾家人，拿健保卡到診所拿藥，視訊診察須錄音影音，才能向健保署申請給付，不安裝視訊設備可用手機視訊，對醫病雙方都便利，目前未開放一般輕症、慢性病民眾也可適用通訊診察服務。

衛福部對配合居家隔離或居家檢疫民眾就醫，頒訂通訊診察治療辦法，目標是鞏固防疫網，協助隔離、檢疫病患就醫，通訊診療過程醫師應在醫事機構實施，確保病人隱私，依醫療法製作病歷，註明以通訊方式診療，執行紀錄視訊診療應錄影、語音診療應錄音，疫病期通訊診察不得開立連續處方箋。

嘉義縣醫師公會副理事長徐超群肯定通訊診察方法，有助防疫期患者到診所交叉感染風險，徐超群說，新制上路，部分診所醫師認為要花錢添購視訊設備，擔心增加人力行政手續，參加意願不高。

防疫非常時期，為避免到診所增加感染風險，基層醫師建議放寬一般輕症、慢性病患者也可適用通訊診察服務。

嘉義縣衛生局指定卅一家醫院診所加入通訊診察，今天模擬演練。圖／衛生局提供
嘉義縣衛生局指定卅一家醫院診所加入通訊診察，今天模擬演練。圖／衛生局提供

衛生局 醫師 患者

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