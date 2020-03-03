防疫升溫壓力大 醫院護理師這個態度令人感動

新冠肺炎疫情延燒，傳有護理人員因憂心受到歧視或工作壓力，有離職潮現象，麻豆新樓醫院表示，除了沒有離職現象外，在規畫負壓病房人力時，護理師都是主動要求擔任這份工作，團結向心力令人很感動；奇美佳里醫院也強調沒有人離職，目前醫院採用更嚴格分流管制措施，像入口和出口分開，日前有外籍看護才來台2天，視同有國外旅遊史未滿14天拒絕她進入醫院，寧可嚴格不能有一點閃失，以確保防疫無漏洞。

麻豆新樓醫院指出，南部疫情沒有北部嚴峻，醫院也沒有收治確診病人，但也是要提前部署，醫院在安排負壓病床人力時，護理師沒有人推辭，反而都是主動要求擔任這份工作，台灣經歷過SARS，醫護都有經驗，雖然有壓力但不至於害怕，在防疫的重要時刻，醫護展現的是團結向心力，令人很感動。