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國中會考另類宣誓 南光中學激勵學子發揮潛能
台南新營南光中學今舉辦「教育會考破百宣誓大會」活動，學生們彼此為逐漸接近的國中教育會考祈福、打氣，希望在最後74天發揮潛力，交出亮麗成績。
誓師破百活動開始，由「太鼓隊」與「舞獅」帶來表演，接著安排各班宣誓，每班宣誓詞皆為正向提醒，希望「教育會考」五科皆達「精熟」，狀元及第，獨佔鰲頭。最後由國二學弟妹代表致贈「祝福卡」。
南光校長洪丙丁、家長會會長周伯倚及各處室主任，頒贈由學校與家長會購買代表家長及師長預祝「高中」的桂圓糕與粽子，表達對考生祈求應試順利，高中又好運。
洪丙丁表示，「教育會考」，對國三學生來說都是不小壓力，他也提醒學生們要避免過度熬夜，造成免疫力下降，要注意身體的健康、有效利用時間，迎接眼前挑戰。
活動最後由在校生高舉各班班旗搭建「旗門」，由洪丙丁、周伯倚率領處室主任及國三導師，帶領同學們繞場穿越「旗門」及「喜登龍門」、「光耀金榜」的拱門，配合著鄧紫棋「夜空中最亮的星」樂曲，激勵士氣，期許學生們金榜題名。
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