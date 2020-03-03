2021台灣設計展在嘉市 黃敏惠：將打造「2.0」典範

2021台灣設計展主辦權日前揭曉，由嘉義市獲得主辦權，是彰化、雲林、嘉義縣市地區第一次舉辦設計展，意義非凡，消息一出，許多人都振奮不已，市長黃敏惠說，希望嘉義市成為台灣設計展「2.0」的典範，展現城市的光榮感和美好。

嘉義市端出「家意，以城為家City as Home」的概念，透過嘉義市東道主的熱情款待，深掘、創造與體驗嘉的意義，讓南來北往的旅人，都能深刻體驗嘉義市獨特魅力及人情味，順利取得主辦權。

黃敏惠今天在市務會議中表示，申請過程非常艱辛，其他的縣市經常是多次爭取才獲得，這次透過各個局處及民間力量的團結合作，讓評審們看見嘉義市的企圖心與潛力，促使嘉義市第一次申請就成功。

嘉義市選擇的設計館主場館地點選在嘉義製材所、嘉義舊監獄及嘉義市文化創意產業園區，透過文化新絲路的串聯，重新規畫城市設計，包含路燈號誌、馬路通道、行人友善等友善空間設置，藉由創造性的思考與設計和藝術裝置，連結園區特色，打造創新的城市道路。

「台灣設計展」自2003年起推動至今，每年透過徵選方式與地方政府合作，曾在台北、高雄、台南、台中、台東、宜蘭及屏東等7個縣市、10個以上的地域舉辦，為台灣設計界的年度指標活動，經過17年的努力與推動，已有超過,000萬以上的參觀人次。

黃敏惠說，2021年台灣設計展絕對不會是一次的活動，即日起到明年九月設計展期間，大家全部動起來，將嘉義市打造為讓人喜愛的城市，並要準備好來款待每位回嘉、來嘉的朋友。

「打造嘉義市為台灣設計展2.0的典範！」黃敏惠說，過去設計展強調在「物件」、「商品」的設計，近年已逐漸發展為整體「城市治理」的設計，嘉市要讓設計融入城市治理，並透過設計者的轉譯，展現嘉義市更多的元素，讓更多的人產生對話，才能激盪最大的火花。