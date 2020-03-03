防疫期間校園廁所借不借？最美小學校園想出這折衷辦法

防疫期間校園廁所借不借？台南新化區口埤實驗小學很傷腦筋，因學校位在平埔族西拉雅部落，鄰近中興大學新化林場、虎頭埤及口埤教會等，校園是市府列管公廁，以往就有開放給遊客使用，但疫期升溫後，校方目前採用折衷辦法，上課期間要求先到大門口量測體溫，沒有發燒才能使用廁所。

口埤實驗小學位在南168觀光公路上，是進入中興大學新化林場入口，也是前往大坑尾、左鎮二寮日出、草山月世界等景點的必經路上，有草地操場及成排大王椰子樹，環境優美，有最美小學校園之稱，近年來圍牆矮化後，從馬路上就可看到美麗校區，學校廁所也常有民眾借用。