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防疫期間校園廁所借不借？最美小學校園想出這折衷辦法

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南市新化口埤實驗小學有最美校園之稱，因鄰近風景區常有遊客借廁所，防疫期間令校方很困擾。記者吳淑玲／攝影
台南市新化口埤實驗小學有最美校園之稱，因鄰近風景區常有遊客借廁所，防疫期間令校方很困擾。記者吳淑玲／攝影

防疫期間校園廁所借不借？台南新化區口埤實驗小學很傷腦筋，因學校位在平埔族西拉雅部落，鄰近中興大學新化林場、虎頭埤及口埤教會等，校園是市府列管公廁，以往就有開放給遊客使用，但疫期升溫後，校方目前採用折衷辦法，上課期間要求先到大門口量測體溫，沒有發燒才能使用廁所。

口埤實驗小學位在南168觀光公路上，是進入中興大學新化林場入口，也是前往大坑尾、左鎮二寮日出、草山月世界等景點的必經路上，有草地操場及成排大王椰子樹，環境優美，有最美小學校園之稱，近年來圍牆矮化後，從馬路上就可看到美麗校區，學校廁所也常有民眾借用。

校長王朝賜說，開學後就為了借不借用公廁感到很為難，只好公告請要進來使用廁所民眾要先量測體溫。目前是防疫期間，加上防疫升級，學生抵抗力弱，更不能冒險，公告後民眾多會配合先到大門口量測體溫，靠近廁所附近的班級，有外人進入也會特別注意，但最好是請民眾在周一至周五學生上課期間，儘量不要使用校園的廁所，若要使用也要配合學校防疫措施，先到大門口量體溫，共同保護校園師生健康。

台南市新化口埤實驗小學有最美校園之稱，因鄰近風景區常有遊客借廁所，防疫期間令校方很困擾。記者吳淑玲／攝影
台南市新化口埤實驗小學有最美校園之稱，因鄰近風景區常有遊客借廁所，防疫期間令校方很困擾。記者吳淑玲／攝影
台南市新化口埤實驗小學有最美校園之稱，因鄰近風景區常有遊客借廁所，防疫期間令校方很困擾。記者吳淑玲／攝影
台南市新化口埤實驗小學有最美校園之稱，因鄰近風景區常有遊客借廁所，防疫期間令校方很困擾。記者吳淑玲／攝影
台南市新化口埤實驗小學在後門貼上告示，防疫期間請遊客先量體溫再用廁所。記者吳淑玲／攝影
台南市新化口埤實驗小學在後門貼上告示，防疫期間請遊客先量體溫再用廁所。記者吳淑玲／攝影

中興大學 發燒 新冠肺炎

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