聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／大批農民恐慌！肺炎衝擊搶肥料卻買不到
嘉義縣長翁章梁今天指出，新冠肺炎疫情延燒，目前民間肥料行反映，由於肥料來自中國大陸，造成原物料斷鏈，但聯繫台肥說供應沒問題，可能是民間缺貨，造成農民不到肥料，目前仍在積極瞭解中，希望能幫助到農民。
「已經兩周叫不到貨，造成大批農民恐慌」嘉義縣竹崎鄉昇農肥料行老闆劉德昇說，目前最需要台灣肥料特一號，因為氮肥多，現在水稻、鳳梨和竹筍等農產的施肥期，卻都叫不到貨，農民來詢問，都買不到貨，「還常常被農民罵」。
劉德昇的工廠剩下五包台肥特一號，但兩周前就被訂走，現在根本買不到貨，他說，如果台肥的供應沒有問題的話，應該對外說明，不要製造農民恐慌，就像口罩、酒精等防疫物資，被搶貨。
劉德昇開肥料行快30年，每個月都能叫到台肥特一號，沒有斷貨過，十個農民有九個來問台肥特一號，但只能不斷說「現在叫不到貨」。
「肥料會短缺，實在是很罕見現象」他說，可能是新冠肺炎影響，農民擔心中國大陸肥料供應有問題，所以可能會囤積、搶貨。
嘉義縣是鳳梨產區，這陣子要開始施肥，有農民說，根本買不到肥料，請來的施肥工人只能先辭退，但沒有肥料如何讓鳳梨生長，實在很無奈。
「實在很無奈」另一家肥料中盤商指出，他們也沒有貨源，廠商也一直被肥料行詢問，但只能無奈地說「不知道為何叫不到貨」，希望政府也能幫忙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言