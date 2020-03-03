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影／大批農民恐慌！肺炎衝擊搶肥料卻買不到

聯合報 / 記者李承穎／嘉義縣即時報導
嘉義縣竹崎鄉昇農肥料行老闆劉德昇說，目前最需要台灣肥料特一號，但卻大缺貨。記者李承穎／攝影
嘉義縣竹崎鄉昇農肥料行老闆劉德昇說，目前最需要台灣肥料特一號，但卻大缺貨。記者李承穎／攝影

嘉義縣長翁章梁今天指出，新冠肺炎疫情延燒，目前民間肥料行反映，由於肥料來自中國大陸，造成原物料斷鏈，但聯繫台肥說供應沒問題，可能是民間缺貨，造成農民不到肥料，目前仍在積極瞭解中，希望能幫助到農民。

「已經兩周叫不到貨，造成大批農民恐慌」嘉義縣竹崎鄉昇農肥料行老闆劉德昇說，目前最需要台灣肥料特一號，因為氮肥多，現在水稻、鳳梨和竹筍等農產的施肥期，卻都叫不到貨，農民來詢問，都買不到貨，「還常常被農民罵」。

劉德昇的工廠剩下五包台肥特一號，但兩周前就被訂走，現在根本買不到貨，他說，如果台肥的供應沒有問題的話，應該對外說明，不要製造農民恐慌，就像口罩、酒精等防疫物資，被搶貨。

劉德昇開肥料行快30年，每個月都能叫到台肥特一號，沒有斷貨過，十個農民有九個來問台肥特一號，但只能不斷說「現在叫不到貨」。

「肥料會短缺，實在是很罕見現象」他說，可能是新冠肺炎影響，農民擔心中國大陸肥料供應有問題，所以可能會囤積、搶貨。

嘉義縣是鳳梨產區，這陣子要開始施肥，有農民說，根本買不到肥料，請來的施肥工人只能先辭退，但沒有肥料如何讓鳳梨生長，實在很無奈。

「實在很無奈」另一家肥料中盤商指出，他們也沒有貨源，廠商也一直被肥料行詢問，但只能無奈地說「不知道為何叫不到貨」，希望政府也能幫忙。

嘉義縣竹崎鄉昇農肥料行老闆劉德昇說，目前最需要台灣肥料特一號，但卻大缺貨。記者李承穎／攝影
嘉義縣竹崎鄉昇農肥料行老闆劉德昇說，目前最需要台灣肥料特一號，但卻大缺貨。記者李承穎／攝影
嘉義縣竹崎鄉昇農肥料行老闆劉德昇說，目前最需要台灣肥料特一號，但卻大缺貨。記者李承穎／攝影
嘉義縣竹崎鄉昇農肥料行老闆劉德昇說，目前最需要台灣肥料特一號，但卻大缺貨。記者李承穎／攝影

農民 新冠肺炎 嘉義

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