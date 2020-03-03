登革熱防疫作戰啟動 台南手腳特別快

氣溫逐漸回暖，新冠肺炎疫情尚未解緩，卻也是登革熱防疫作戰的開始，台南市環保局與各區公所合作，提早動員辦理病媒蚊孳生源清除及容器兌換活動，做好防範登革熱的準備。

市長黃偉哲指出，今年台南市境外移入登革熱病例數累計4例、境外移入屈公病1例，提醒市民務必注重居家環境衛生，清除積水容器，以免孳生病媒蚊幼蟲。因此請民眾清出家中不要的容器來兌換家用宣導品，有好康又兼具環保，一舉兩得。

環保局長謝世傑說，每年天氣回暖都是登革熱防疫作戰時刻，稽查人員將加強登革熱孳生源稽查，如查獲積水容器已孳生病媒蚊幼蟲孑孓，將依法告發裁處3000至6 000元罰鍰。另外，環保局及各區公所即日起至3月14日止分別辦理容器減量兌換活動，市民可將任何形式積水容器如鐵鋁罐、杯瓶碗桶類等，帶往區公所指定地點兌換宣導品。台南市環保局今年元月間，配合國清潔周辦理63里次容器兌換活動，共回收26萬9108個容器，成效顯著。