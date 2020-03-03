嘉縣議員贈逾萬支二氧化氯消毒液 分送各國中小

嘉義縣議員陳文忠今天贈送1萬多支二氧化氯消毒液噴罐，給新港、民雄鄉的各國中小、幼兒園師生。教育處長陳添丁表示，縣府預計再買300支額溫槍，分配給縣內學校。

嘉義縣新港鄉與民雄鄉的國中小學學生及幼兒園小朋友，今天都收到一支35ml的二氧化氯消毒液噴罐，老師則收到100ml消毒液噴罐。捐贈者陳文忠說，消毒液由強靂公司董事長林銘賢免費提供。

陳文忠表示，因攜帶型噴罐缺貨，自己透過很多管道，才買到1萬多支噴罐，但僅足夠提供給新港及民雄的國中以下學子，他呼籲大家用完勿把空罐丟棄，自己還有提供整桶的消毒液，可重新填充繼續使用。

陳添丁表示，感謝議員協助防疫，日前也接獲外商要捐口罩給嘉義縣，縣府則預計再買300支額溫槍，分配給縣內的學校，大家一起合作努力防疫。