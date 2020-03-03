國民黨主席7日選舉 台東縣黨部做好防疫投票

國民黨主席補選暨中常委選舉將在7日舉行，台東縣有6500名黨員投票資格，縣黨部全縣設13個投開票所，但擔心新冠肺炎疫情，黨部已做好防疫準備因應。

國民黨台東縣黨部表示，每個投開票所都將設置消毒站提供投票黨員洗手消毒，工作人員全程戴口罩，為以防萬一，投票黨員進入投票也要登記時間，一旦有黨員發生疑似症狀，就能掌握時間點，來做後續追蹤。另由於額（耳）溫槍不足，呼籲投票黨員能先自主量體溫，確定沒有發燒再來投票。

台東縣黨部主委吳秀華表示，這次主席選情狀況，台東反應相當冷清，兩位主席參選人江啟臣、郝龍斌，目前只有郝拜訪台東一次，她擔心國民黨歷經大選挫敗黨員心情還未平復，加上疫情影響，投票率會不高。