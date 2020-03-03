國民黨主席7日選舉 台東縣黨部做好防疫投票
國民黨主席補選暨中常委選舉將在7日舉行，台東縣有6500名黨員投票資格，縣黨部全縣設13個投開票所，但擔心新冠肺炎疫情，黨部已做好防疫準備因應。
國民黨台東縣黨部表示，每個投開票所都將設置消毒站提供投票黨員洗手消毒，工作人員全程戴口罩，為以防萬一，投票黨員進入投票也要登記時間，一旦有黨員發生疑似症狀，就能掌握時間點，來做後續追蹤。另由於額（耳）溫槍不足，呼籲投票黨員能先自主量體溫，確定沒有發燒再來投票。
台東縣黨部主委吳秀華表示，這次主席選情狀況，台東反應相當冷清，兩位主席參選人江啟臣、郝龍斌，目前只有郝拜訪台東一次，她擔心國民黨歷經大選挫敗黨員心情還未平復，加上疫情影響，投票率會不高。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言