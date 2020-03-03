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新冠肺炎疫情嚴峻 雲林縣府三面向防疫
雲林縣議會今天舉行臨時會，新冠肺炎疫情嚴峻，許多議員都關心防疫作為，衛生局長曾春美今天報告縣府有預先整備、關懷服務與防疫全人化照護等三大面向。
曾春美說，台大醫院雲林分院為傳染病應變醫院，中國醫藥大學北港醫院、虎尾若瑟醫院、雲林長庚醫院、彰化基督教雲林分院等為隔離醫院，縣內負壓隔離病房有21間、可用13間，一般隔離病房共25間，目前可用6間。
曾春美表示，縣府在1月20日已邀集各局處、各醫療機構、醫療院所等單位，共同成立嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變中心，並在農曆過年前與台大醫院雲林分院進行防疫演練。
也派人到縣內長照機構、醫療院所查核防疫相關軟硬體是否足夠，雖然縣內目前無確診案例，但仍不鬆懈也不斷橫向溝通防疫作為。
另，2月3日起縣內有重大傷病證明或發燒民眾，若沒有口罩，都可以到各鄉鎮市衛生所領取口罩，也配合中央防疫中心販售口罩。
曾春美表示，現在民眾進出醫院都得量體溫、酒精消毒，為避免院內感染，也請縣內6家責任醫院開辦視訊遠距醫療，而像若瑟醫院為減少民眾待在醫院時間長，也採取預約領慢性處分藥。
她說，也因有白牌車確診案例出現，日前邀集縣內公共運輸業者、計程車業者加強防疫教育訓練，大眾運輸駕駛人優先配購口罩，客運業者每日進行消毒、出車前進行量測體溫等檢疫措施。
另外，縣府也提供每戶人家 可就近至衛生所領取1瓶次氯酸鈉抗菌液，以進行居家環境消毒、居家檢疫者每人一瓶漂白水。
縣府也建置「雲端聯合服務中心」系統網站，民眾免出門即可輕鬆申辦政府服務；校園防疫部分，開學前啟動校園消毒作業，並備妥「校園防疫五寶」包括口罩、酒精、消毒水、額溫槍、洗手乳。
曾春美也提到，縣府也成立「雲林縣政府居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」，並設置24小時專線，強化居家檢疫、隔離者。
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