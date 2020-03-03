陸配居家檢疫趴趴走 嘉義縣府重罰15萬
肖姓陸配自中國返台未確實居家檢疫，被嘉義縣政府查獲，依法處罰新台幣15萬元；嘉義縣長翁章梁說，目前中央政府已提高相關罰鍰到100萬元，切勿以身試法，保護自己與大家。
肖姓陸配住嘉義民雄鄉，8日自中國返台，違反居家檢疫規定私自外出被檢舉，嘉縣府調閱監視器畫面，確定違反傳染病防治法，嘉義縣衛生局依法處15萬元。
翁章梁說，新訂嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定，違反居家隔離、檢疫者規定「趴趴走」，最高處100萬元；肖姓陸配違規時，特別條例尚未實施，依舊規定處罰。
「防疫事是大家事」，翁章梁表示，嘉縣府到民眾都有責任，如果違法絕不寬貸。須居家檢疫、隔離者就乖乖待在家，結束後沒症狀再出門。
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