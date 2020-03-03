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阿里山咖啡賽開始報名 評鑑方式更升級

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，將在4月29日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑。圖／阿管處提供
嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，將在4月29日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑。圖／阿管處提供

嘉義咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，4月24日至28日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑、29日舉辦咖啡媒合會，除了評鑑方式更加細分，今年也首次舉辦「台灣最佳藝伎盃交流賽」，透過交流賽讓嘉義縣的優良咖啡於市場曝光。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長方政倫表示，阿里山莊園咖啡精英交流賽已成為台灣各咖啡產區辦理生豆評鑑的楷模與追隨目標，這次評鑑有別於全國賽及其他地方政府、產區舉辦的評鑑模式，細分為三組處理法，包含水洗處理組、蜜處理組與日曬處理組，能更凸顯阿里山咖啡高優質的品質。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處表示，阿里山咖啡已被公認為全國品質最佳的產區，甚至是亞洲第一產區，農民平均種植水準與後處理技術也最高，競爭激烈，去年的咖啡評鑑會更創下80多萬成交金額，當場賣出近400公斤的咖啡生豆。

為求比賽過程公平、公正、公開，承辦單位邀請茶業改良場副研究員劉千如擔任主審，並同時邀請國內經驗豐富的17位杯測師組成評審團隊，咖啡評鑑樣品烘焙委為世界盃烘焙冠軍的賴昱權，評審團隊與烘焙師的規模與規格將會是全台最大。

由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、嘉義縣政府農業處、嘉義縣文化觀光局共同主辦，嘉義縣咖啡產業發展協會承辦的「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」報名對象以嘉義縣咖啡農友為主，屆時也將選出嘉義縣代表角逐全國咖啡生豆評鑑，而「台灣最佳藝伎盃交流賽」則開放台灣藝妓品種參賽。

更多活動詳情可至阿里山國家風景區官網 http://www.ali-nsa.net/ 或「阿里山 新印象」粉專查詢。

嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，將在4月29日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑。圖／阿管處提供
嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，將在4月29日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑。圖／阿管處提供
嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，將在4月29日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑。圖／阿管處提供
嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，將在4月29日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑。圖／阿管處提供
嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，將在4月29日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑。圖／阿管處提供
嘉義縣咖啡評比的重大賽事「2020阿里山莊園咖啡精英交流賽」即日起已開放報名，將在4月29日於嘉義縣阿里山鄉庇護所進行評鑑。圖／阿管處提供

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