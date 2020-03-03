影／新冠肺炎及SARS皆相挺 賴清德感謝康那香助防疫

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聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德今上午參訪康那香公司，受到董事長戴榮吉熱烈歡迎。記者謝進盛／攝影
關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德今上午參訪康那香公司，受到董事長戴榮吉熱烈歡迎。記者謝進盛／攝影

關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德今上午在立委郭國文等人陪同，參訪康那香企業台南將軍廠，受到董事長戴榮吉及員工熱烈歡迎，賴感謝員工加班產製口罩，並為員工打氣加油。

賴清德先於生產線現場向員工揮手致意，感謝大家辛勞付出，隨後由公司簡報口罩目前生產狀況。賴清德說，在防疫工作上，口罩生產充足可以安穩民心，康那香扮演了相當重要角色，今天特別來關心與感謝。

隨著5條新生產線投入，目前康那香每天可生產71萬片，隨著製程改善，月底每天可達150萬片。

賴清德說，以月底全台日供應達1500萬片，康那香就供應全台約10%，可說扮演舉足輕重角色。

賴清德說，目前防疫成功，除了政府外，民間力量更是功不可沒，也感謝日前各主要寺廟暫停廟會遶境，讓政府更專注防疫，這次可說是全民投入，來康那香參訪就是要了解口罩生產情形，更要感謝員工辛苦付出。

賴也稱讚戴榮吉是愛國企業家，從當年SARS到當前新冠肺炎疫情，戴都是不計利益投入生產，他也要謝謝其他口罩廠投入，一起組國家隊確保國人健康。

立委郭國文表示，在新冠肺炎疫情防疫仍未能鬆懈之際，康那香董事長戴榮吉與全體員工皆持續投入生產增加每日產能，在這段期間，大家都很關注口罩產量，政府也很妥善安排規劃。但第一線的生產者能夠配合，更是關鍵，也更需要大家的支持，更期盼疫情盡速受到控制，民眾與工廠回到正常生活。

關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德(中)今上午參訪康那香公司。記者謝進盛／攝影
關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德(中)今上午參訪康那香公司。記者謝進盛／攝影
關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德(中)今上午參訪康那香公司。記者謝進盛／攝影
關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德(中)今上午參訪康那香公司。記者謝進盛／攝影
康那香趕製口罩情形。記者謝進盛／攝影
康那香趕製口罩情形。記者謝進盛／攝影
關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德(中)今上午參訪康那香公司。記者謝進盛／攝影
關心當前口罩生產作業，準副總統賴清德(中)今上午參訪康那香公司。記者謝進盛／攝影

口罩 賴清德 新冠肺炎

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