疫情升溫 嘉義長庚入院要讀健保卡急診室不再一床難求

新冠肺炎疫情升溫，傳出北部醫院感染及護理師染疫，中央流行疫情指揮中心指示各大醫院分流分艙，加強門禁管制把關；嘉義長庚今起採取入院讀健保卡措施，人數多一度造成大排長龍，院方共 啟動10條線讀卡，紓解人潮；以往一床難求的急診室緩解，待床人數減少。

上午嘉義長庚開門，就有許多病人及陪伴家人、洽公民眾，在大門排隊，等候健保卡讀卡進入，院方除強化病人分流、限制陪病者與訪客人數及固定時段探視外，為求防疫無破口，對進入醫院的病人、陪病者及訪客皆須完成健保卡讀卡步驟，詳加核對旅遊史等，確保民眾健康及醫療院所安全。

民眾戴口罩排隊，秩序良好，院方在大門及側門共設10條讀卡線，紓解人潮，中央疫情指揮中心示警，提醒民眾非必要，儘量少去醫院，減少參加大型活動，院方說，以往急診室常滿床位，每天待床人數逾30人，現在減少到10人，滿床位現象緩解。

嘉義長庚提升防疫，針對14天內有大陸、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗、義大利旅遊史民眾，暫緩探視病人、就醫或檢查，延後非急迫需求醫療或檢查。