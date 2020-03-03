台南市議員支持「不跑攤」 議會定期會視情況調整

台南市議長郭信良今天與多名不分黨派議員開記者會，呼籲防疫期間大家拱手不握手，同時也表達會極力配合中央政策，這段時間「不跑攤不失禮」，盼全民諒解。對於3月18日即將召開的議會定期大會是否可能延後，郭信良則表示要待3月10日程序委員會討論再決定。

郭信良今與國民黨議員洪玉鳳、王家貞、盧崑福、李中岑、李鎮國以及民進黨議員蔡旺詮，還有無黨籍議員吳禹寰、穎艾達利、黃麗招、蔡秋蘭、谷暮哈就等開記者會支持防疫期間「民代不跑攤」，吳通龍及陳昆和的團隊也來響應。

郭信良說，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中都建議民代少跑婚喪喜慶，身為台南市議會議員會負起責任，盡量配合中央政策，如果台南市民沒有看到民代，希望能見諒。

目前台南市議會已暫停進行議長盃報名申請，郭信良表示，他會持續推行「拱手不握手，大家勤洗手，防疫全民守」，進到議會的人都要先量額溫。

郭信良表示，據他了解，六都除了桃園市正在開臨時會之外，台南訂3月18日開定期大會，其他四都還沒確定議程，至於其餘縣市在3月排定臨時會議程尚未有取消或延期跡象，台南接續會密切注意，在3月10日開程序委員會的時候會做通盤整理檢討，看當時疫情狀況、台南市政府是否有急迫性中央補助款，會做詳加檢討再說明。

另外，郭信良提到，正值新冠肺炎疫情期間，一年一度的里鄰長自強活動該如何處理，台南市民政局回應，安南、永康已發包，其他35區公所已決定延期舉辦，保障里鄰長權益。寺廟遶境部分，目前已有350家宮廟都願意配合延期大型遶境活動。