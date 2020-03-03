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雲林長輩不再霧煞煞 朱立倫再牽線第二個1萬副敬老眼鏡

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
新北市前市長朱立倫（前左四）、雲林縣長張麗善（前右六）今天頒贈感謝狀給善心人士以及雲林縣內29所愛心驗光所配合散播愛心。記者李京昇／攝影
新北市前市長朱立倫（前左四）、雲林縣長張麗善（前右六）今天頒贈感謝狀給善心人士以及雲林縣內29所愛心驗光所配合散播愛心。記者李京昇／攝影

去年6月在新北市前市長朱立倫的牽線下，捐款人「無名氏」送1萬副老花眼鏡，給雲林65歲以上長輩免費配戴，縣長張麗善選再請託加碼送1萬副，並透過銀光未來創新協會協助引介捐贈，來愛護雲林長輩的眼睛。

張麗善、朱立倫、雲林縣副縣長謝淑亞、縣府衛生局長曾春美等人今天在雲林衛生局頒贈感謝狀給29家合約驗光所與善心人士。朱立倫說，好的事情成就需要大家幫忙，他發現台灣長輩都在菜市場買老花眼鏡，也不做眼睛檢查，推動敬老眼鏡後才知道有超過8成的長者罹患白內障，造成生活上諸多不便，從他任內市長迄今，新北市已經達到10多萬副眼鏡，因此他想慢慢拓展到全台，目前愛心已經延伸到雲林、宜蘭與台東等7縣市。

朱立倫說，原訂去年萬副推廣到今年還有餘，但想不到雲林推廣成功，敬老眼鏡受到廣大迴響，因此再次媒合贊助第二個1萬眼鏡，愛心未來不停歇，他願意再協助推廣第三、四波愛心眼鏡。

張麗善表示，縣政府為倡議65歲以上的長者對視力保健的重視，去年開辦活動，首波萬副眼鏡三個月就被預定完畢，因此今年再次向無名氏爭取一萬付免費老花眼鏡經費。

張麗善提到，愛老眼鏡活動採預約制，設籍雲林年滿65以上長輩或其家人，可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的29家熱心公益的驗光所、眼鏡行電話預約，再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡一付，每人終身限領一次。

雲林縣府衛生局長曾春美表示，雲林縣約有12萬多位長輩，愛老眼鏡活動是希望讓所有長輩都有機會免費配戴眼鏡，今年愛老眼鏡到12月底為止，長者若選擇超過700元差額則需自付，有任何疑問請撥打專線：05-5373488分機158或各家愛老眼鏡驗光所。

新北市前市長朱立倫（左）、雲林縣長張麗善今天頒贈感謝狀給善心人士以及雲林縣內29所愛心驗光所散播愛心。記者李京昇／攝影
新北市前市長朱立倫（左）、雲林縣長張麗善今天頒贈感謝狀給善心人士以及雲林縣內29所愛心驗光所散播愛心。記者李京昇／攝影

衛生局 老花

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