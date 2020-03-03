以孝道經營班級 這位老師獲傑出導師獎

教育部友善校園獎出爐，南市文賢國中主任魏小芳、慈濟小學老師張世昌，分別榮獲傑出學輔主管獎及傑出導師獎，兩人以正向管教的精神為出發點，透過多元化策略與活動陪伴孩子，協助孩子自我規範及訓練問題解決的能力。

台南市教育局表示，魏小芳積極推動各項友善校園指標工作，善用校內外資源推動學生輔導工作，用心策畫各項活動並結合行政與相關資源。魏小芳是是教育部生涯發展人才庫成員，在推動生涯技職教育上，辦理生涯參訪與職業試探，每年帶學生參訪鄰近高中職及技專院校，進行技職體驗，協助學生生涯發展；在推展生命教育、性平教育及家庭教育活動上，運用跨處室、跨組別、跨主題設計活動，感受生命的精采。

張世昌致力於學校的學務與輔導行政事務的推動與配合，在班級經營方面，以孝道為班級經營策略主軸，除利用課前結合數學魔術與靜坐，穩定孩子心情外，並妥善運用聯絡簿及社交群組，增進親師關係，善用資源與凝聚力協助特殊生，落實正向管教，進而增進學生輔導工作。並適時舉辦班級親師生旅行，鼓勵祖孫三代一同參與，倡導優質的陪伴。在學生輔導方面，透過茶道、花道、閱讀等課程，引導學生參加各種志工服務、義賣活動，遠離網路成癮。