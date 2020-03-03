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非洲人也為台祈福！台灣發起全球百廟線上直播消災法會

聯合報 / 記者蔡維斌/即時報導
南非開普敦朝天宮董座也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
南非開普敦朝天宮董座也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝

疫情嚴竣祈安不能少，新冠肺炎越演越烈，人心惶惶，當前所有民眾需要專業防疫，也需要宗教界展現安撫力量。台灣首次百廟大團結發起「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」，訂於3月30日至4月5日舉辦，民眾可線上報名，全部免費，希望集百廟眾神力量，為疫情消災祈福，能讓全球早日遠離疫情侵襲，歡迎大家踴躍報名。

「百廟眾聖護蒼生為全球疫情祈福法會」是由寰宇媽祖文化國際交流協會發起，內政部指導，包括北港朝天宮、白沙屯拱天宮、新營太子宮、士林慈諴宮、台中樂成宮、關渡宮、嘉義港口宮、梧棲浩天宮、旗山天后宮等32家宮廟協辦，將共同號召國內百家宮廟一起參加。

身兼寰宇媽祖文化國際交流協會理事長的北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，法會在台北市南港區忠孝東路六段39號前廣場舉行，為避免法會人潮群聚風險，不鼓勵民眾到現場，只須上「旺好運」網頁填寫報名表即可，大家只要法會在旺好運FB粉頁網路線上直播的同時，在家默禱，為全球疫情祈福即可，參加者可獲精美設計結緣御守禮品1份，歡迎參加。

蔡咏鍀表示，這是國內第一次結合百家神廟共同舉辦的盛大法會，為慎重起見，將邀請民俗界跟宗教界大老成立顧問團，提供活動諮詢，加上參與宮廟寺院多，法會長達7天，將會遵循古禮舉辦「宴王」跟「藥普」，以求法會圓滿、為疫情受苦的眾生祈福，這是一件很有意義的宗教儀式，歡迎大家踴躍參加。

由於目前疫情席捲全球，蔡咏鍀也邀請朝天宮分靈在海外，包括新加坡、夏門、美國、日本東京、南非開普敦等國的「朝天宮」及分靈廟宇，透過視訊由北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶領，齊聲高喊「天佑台灣、全球平安」，尤其南非的黑人信徒也雙手合十，用不標準的國語為全球的人祈福，讓人感動。

蔡咏鍀說，朝天宮分靈世界五大洲，信徒遍布全球，上月間已在朝天宮廟前席開四千桌舉辦歷來最大的除疫息災大法會，內政部長徐國勇應邀開香祈福，如今再擴及全球分靈的廟，期待全球信徒集氣祈禱，讓疫情得以早日遠離。

南非開普敦朝天宮的黑人信徒也一起為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
南非開普敦朝天宮的黑人信徒也一起為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
南非開普敦朝天宮的黑人信徒也一起為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
南非開普敦朝天宮的黑人信徒也一起為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
福建廈門閩南朝天宮董座也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
福建廈門閩南朝天宮董座也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
美國朝天宮信徒也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
美國朝天宮信徒也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶領海外分靈的廟一起為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董事長蔡咏鍀帶領海外分靈的廟一起為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
日本東京媽祖廟董座也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
日本東京媽祖廟董座也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
新加坡萬天府董事長也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝
新加坡萬天府董事長也為全球疫情祈福。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 疫情 內政部

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