漁民捉到畸形變色紅蟳 水生生物專家：環境惡化警訊

嘉義縣東石鄉黃姓漁民上月26日晚間想打牙祭，在東石鄉猿樹村一處與海水相通的鹹水排水溝，撒網捕捉到1隻野生紅蟳、2隻螃蟹，其中紅蟳長得畸形，一對螯褪色，左右泳足不對稱，還有蟳背部分褪色變成灰白，不同於常見的紅蟳。

台灣喜宴辦桌上常見甲殼類，除蝦類就屬紅蟳（青蟳）最普遍，「紅蟳米糕」是佳餚，與大閘蟹分庭抗禮，價格高昂的「紅蟳」體色青綠，黃姓漁民捕捉的這隻畸形紅蟳，體色外觀與與常見的紅蟳差很大。

黃姓漁民未殺蟳煮來吃，養在住家水箱，請教嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，為何這隻紅蟳會畸形？吳純裕也是第一次看到，無法解答，有人要向黃姓漁民收購觀賞，黃姓漁民捨不得賣，有意提供學術單位研究。

嘉義大學水生生物科學系教授吳淑美說，從紅蟳一對螯褪色，左右泳足不對稱，還有蟳背部分褪色變灰白紅，研判畸形或是生病導致體色和螯的色素褪色。

會造成紅蟳畸形，主因是水生生物生長環境變惡劣，紅蟳脫殼時，碰到廢水排放產生毒素，畸形水生生物雖不常見，卻是環境惡化的警訊，建議對有疑慮的畸形水生生物，最好不要吃。

受精後的雌性鋸緣青蟹又稱為紅蟳」，主要生活在近岸或河口附近以及溫暖而鹽度較低的淺海。產卵盛期在5至7月間，台灣沿海因為捕撈過度，以及政府美化沿岸工程，導致數量急劇下降。