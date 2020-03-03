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新冠肺炎延燒 嘉義郵局送好禮鼓勵民眾捐血

聯合報 / 記者李承穎/嘉義市即時報導
嘉義郵局與企業一同號召民眾捐血。圖/嘉義郵局提供
嘉義郵局與企業一同號召民眾捐血。圖/嘉義郵局提供

新冠肺炎延燒，台南捐血中心血庫存量不足，嘉義郵局號召各企業，即日起在嘉義捐血站及嘉義捐血車捐血民眾，立即贈送7-11商品卡一張及阿里山景觀杯墊一個。

郵局民國92年起，郵局持續辦理全國性捐血活動，至今已募集超過37萬袋熱血，為社會注入愛心暖流，深獲各界肯定。

嘉義郵局指出，全台血庫告急，因此聯合鼎盛十里火鍋、綠盈牧場、聖保羅烘焙花園及有巢氏房屋興業店等在地愛心企業擴大舉辦「捐熱血 郵愛心」公益捐血活動。

各大愛心企業也提供相關優惠，有火鍋愛心券、綠盈牧場鮮乳、麵包兌換券等，一起出力為台灣加油。

嘉義郵局局長彭履恒昨天率同仁到嘉義捐血站捲起袖子捐輸熱血。自3月1日活動開始，在指定捐血地點更加碼贈送「阿里山森林火車金箔郵票」1張，限量200份，希望藉由嘉義郵局的號召下能為雲嘉南地區的血量注入更多暖流。

嘉義郵局與企業一同號召民眾捐血。圖/嘉義郵局提供
嘉義郵局與企業一同號召民眾捐血。圖/嘉義郵局提供
嘉義郵局與企業一同號召民眾捐血。圖/嘉義郵局提供
嘉義郵局與企業一同號召民眾捐血。圖/嘉義郵局提供

捐血中心 嘉義 郵局

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