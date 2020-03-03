新冠肺炎延燒 嘉義郵局送好禮鼓勵民眾捐血

嘉義市火車站前的沉睡大白熊公共藝術裝置，因戴上口罩登上日本Yahoo首頁，才剛爆紅到日本，但昨天卻被人寫上「台灣228」等黑字在大白熊腹部，作者莊信棠昨天痛心地說「明明是很好的防疫宣導，為何要去破壞？」

2020-03-02 23:42