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抗疫大作戰 嘉縣政府今召開第5次跨局處會議

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
隨新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府今天召開第5次「因應嚴重特殊傳染性肺炎」跨局處會議，由縣長翁章梁（右二）主持。圖／嘉義縣政府提供
隨新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府今天召開第5次「因應嚴重特殊傳染性肺炎」跨局處會議，由縣長翁章梁（右二）主持。圖／嘉義縣政府提供

隨新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府今天召開第5次「因應嚴重特殊傳染性肺炎」跨局處會議，由縣長翁章梁主持，翁章梁指示，應建立起民眾進入公共場所，做好消毒工作的正確觀念；也告知各鄉鎮公市所提報應變計畫，落實外籍移工衛教及管理，建立最高規格應變機制。

各大專院校今天開學，翁章梁特召集有招收外籍學生的中正、嘉大、南華三所大學，到會說明因應整備作為，期勉各校防疫不能有破口，嘉義縣各級學校如有確診、居家或檢疫個案，應確實依停課標準14天原則辦理；自主健康管理者務必戴口罩上課外，桌椅也至少相隔1公尺。

翁章梁說，開學後境外生回台，防疫可能出現破口，特請大專院校說明防疫工作；長輩的免疫力較弱，也要求社會局在安養中心的部分需加強防疫作業，家屬探視也要有相關的配套措施。

翁章梁強調，醫療院所、安養機構、大專院校，容易造成群聚感染，已指示衛生局、社會局以及教育處需密切注意，針對近期室內的大型活動，目前確切停辦的為農民節慶祝大會及萬國戲院經典電影放映。

對於公共場所，尤其是公家機關，應提供手部消毒液，讓入內洽公民眾就能在門外先行做好消毒工作，強化民眾防疫認知，嘉義縣目前雖無確診個案，但不能掉以輕心，嘉義縣政府將以會用高標準來防範。

針對確診第32案非法移工形成防疫漏洞問題，已責成社會局，建立養護機構防疫標準作業，落實管理機制，包括輔導雇主不得聘雇非法移工，加強外籍移工住宿飲食管理及衛教宣導，提供失聯名單配合警政落實查核，全面提升社區防範措施。

翁章梁再次呼籲「防疫事是大家事」，縣府到民眾都有責任，尤其應遵守居家檢疫、隔離規定，若有違法決不寬貸，如2月8日自中國返台的肖姓民眾，因違反居家檢疫規定私自外出，依據傳染病防治法第58條第3項規定，衛生局依法處以最高罰鍰15萬元，中央已提高罰緩到100萬元，切勿以身試法。

衛生局代理局長趙紋華說，減少到人多聚集的場所，尤其是減少探病，目前縣內4大醫院已啟動每張病床｢兩人探病、一人陪病｣原則，不論是探病、陪病民眾，都必須刷健保卡登錄姓名；探病、陪病者也會發給「探病證」、「陪病證」。

隨新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府今天召開第5次「因應嚴重特殊傳染性肺炎」跨局處會議，也告知各鄉鎮公市所提報應變計畫，落實外籍移工衛教及管理，建立最高規格應變機制。圖／嘉義縣政府提供
隨新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣政府今天召開第5次「因應嚴重特殊傳染性肺炎」跨局處會議，也告知各鄉鎮公市所提報應變計畫，落實外籍移工衛教及管理，建立最高規格應變機制。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 衛生局 嘉義

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