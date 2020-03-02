衛福部嘉義醫院加強人員管制 探病者限2人
新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心要求醫院加強人員管制措施，全面防疫，衛福部嘉義醫院今天指出，即日起全面管制醫院進出人員，加強訪客陪病管制措施。
院方指出，民眾進入嘉義醫院，需戴口罩及量體溫，於管制大門需先查詢健保卡，並填寫「COVID-19風險評估表」，確認旅遊史、職業別、接觸史和是否群聚等資料，沒有感染風險才能進入醫院。
院方也嚴格限制醫院每床陪客人數1名，會核發陪病證，探病者2人，核發探病證，一般病房開放時段早上10點到11點，下午6點到7點，加護病房開放時段早上10點半到11點、晚上8點到8點半。
嘉義醫院指出，民眾減少到醫院探病，鼓勵以電話關懷，如欲入院請配合各項防疫措施，依傳染病防治法第18條規定，應配合必要檢疫措施，如有拒絕、防礙、規避或填寫不實者，依法最高可罰鍰15萬元。
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