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影／黃偉哲慰勞第一線防疫工作人員 要求守住不能崩潰

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
黃偉哲感謝慈濟捐贈防疫物資。記者周宗禎/攝影
黃偉哲感謝慈濟捐贈防疫物資。記者周宗禎/攝影

台南市長黃偉哲下午到永康區公所慰勞第一線防疫工作的里幹事及公所員工，贈送台南善化出產的草莓還有楠西出產的楊桃，他感謝公所員工「第一線大家的努力，今年大家考績應該都會不錯」。黃偉哲還扮演居家訪視員，電話詢問居家檢疫的民眾，民眾也向他反映買口罩困難，黃偉哲當場答應協助解決。

黃偉哲告訴第一線防疫人員，市府跟中央防疫指揮中心一樣，已經進入一級開設，這段時間大家防疫工作做得非常好，所以可以讓台灣到目前為止「還可以守住」；但是將來如果進入社區感染或疫情更加劇，「也希望大家能夠繼續堅守崗位」。

黃偉哲說，「我們隔壁的國家地區已經變得非常嚴重」，我們希望能夠守住，對於勤洗手、戴口等防疫要求還有體溫量測，尤其在人潮聚集的地方，還請大家確實配合，交談保持一點距離，清潔動作做好，公共衛生顧好，「那就可以讓我們能夠守得住」。

黃偉哲表示，慰勞第一線人員，是希望他們繼續堅守崗位，「因為防疫第一線不能崩潰，崩掉的話會出現疫情缺口；謝謝大家繼續堅持，因為「形勢越來越嚴峻，台灣走到現在，一定要繼續堅持下去」。

黃偉哲呼籲所有市民注重自己的健康，「因為你知道為了自己的健康勤洗手、戴口罩的話，防疫的工作就更輕鬆，如果自己大家都不重視的話，醫護人員或是防疫工作都會變得沉重」。

黃偉哲也感謝慈濟提供100多份防疫物資包，裡面有燕麥片、維他命還有米飯速食沖泡包，將分送給永康區居家檢疫的民眾。

台南市長黃偉哲（左四）慰勞第一線防疫工作人員，要求守住不能崩潰。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左四）慰勞第一線防疫工作人員，要求守住不能崩潰。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左）贈送草莓與楊桃慰勞第一線防疫人員。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左）贈送草莓與楊桃慰勞第一線防疫人員。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左四）慰勞第一線防疫工作人員，了解防疫現況。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左四）慰勞第一線防疫工作人員，了解防疫現況。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左四）慰勞第一線防疫工作人員，要求守住不能崩潰。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左四）慰勞第一線防疫工作人員，要求守住不能崩潰。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左）贈送草莓與楊桃慰勞第一線防疫人員。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲（左）贈送草莓與楊桃慰勞第一線防疫人員。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲電話詢問居家檢疫的市民，了解健康狀況及有無需要協助。記者周宗禎/攝影
台南市長黃偉哲電話詢問居家檢疫的市民，了解健康狀況及有無需要協助。記者周宗禎/攝影

黃偉哲 居家檢疫

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