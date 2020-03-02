聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義長庚入院前需先讀健保卡 夜間入口僅開放2處
因應新冠肺炎疫情更為嚴峻，嘉義長庚醫院今天表示，為防疫超前部署，除已強化病人分流、限制陪病者與訪客人數及固定時段探視外，為求防疫無破口，自3月3日起進入醫院的病人、陪病者及訪客皆須完成健保卡讀卡步驟，詳加核對旅遊史等，以確保民眾健康及醫療院所安全。
嘉義長庚醫院提升防疫，有關14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗、義大利旅遊史民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求之醫療或檢查。此外，醫院亦限制每床陪病人數1名(核發陪病證)。一般病房開放上午10點至下午4點，加護病房開放時段為上午11點至11點30分，且每床2人為限(核發探病證)。
防疫期間醫院白天開放四處出入口、夜間則限縮為2處，每天自晚間6點起全面管制出入口，無陪病證的民眾無法入院，各入口處開放地點及時間如下:
綜合醫學大樓，一樓北側大門早上7點開放至晚間6點（夜間封閉），一樓南側(大廳)大門及急診入口24小時開放；第二醫學(舊)大樓東側大門早上7點半開放至晚間6點(夜間封閉)
為確保病人及訪客家屬們健康，嘉義長庚醫院提醒，疫情期間應盡量減少到醫院探病，改以電話視訊關懷。如欲入院請務必配合各項防疫措施，包括攜帶健保卡、自備口罩全程配戴、勤洗手及量測體溫無發燒等。
嘉義長庚提醒，民眾維持良好生活作息及注意個人衛生，做好自主健康管理，以抵禦疾病侵襲，防疫期間執行各項管制措將造成些許不便，請民眾多加見諒及配合。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言