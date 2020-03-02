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嘉義長庚入院前需先讀健保卡 夜間入口僅開放2處

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
嘉義長庚醫院自3月3日起進入醫院的病人、陪病者及訪客皆須完成健保卡讀卡步驟，詳加核對旅遊史等，以確保民眾健康及醫療院所安全。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院自3月3日起進入醫院的病人、陪病者及訪客皆須完成健保卡讀卡步驟，詳加核對旅遊史等，以確保民眾健康及醫療院所安全。圖／嘉義長庚醫院提供

因應新冠肺炎疫情更為嚴峻，嘉義長庚醫院今天表示，為防疫超前部署，除已強化病人分流、限制陪病者與訪客人數及固定時段探視外，為求防疫無破口，自3月3日起進入醫院的病人、陪病者及訪客皆須完成健保卡讀卡步驟，詳加核對旅遊史等，以確保民眾健康及醫療院所安全。

嘉義長庚醫院提升防疫，有關14天內有中國、香港、澳門、日本、韓國、泰國、新加坡、伊朗、義大利旅遊史民眾請暫緩探視病人、就醫或檢查，並延後非急迫需求之醫療或檢查。此外，醫院亦限制每床陪病人數1名(核發陪病證)。一般病房開放上午10點至下午4點，加護病房開放時段為上午11點至11點30分，且每床2人為限(核發探病證)。

防疫期間醫院白天開放四處出入口、夜間則限縮為2處，每天自晚間6點起全面管制出入口，無陪病證的民眾無法入院，各入口處開放地點及時間如下:

綜合醫學大樓，一樓北側大門早上7點開放至晚間6點（夜間封閉），一樓南側(大廳)大門及急診入口24小時開放；第二醫學(舊)大樓東側大門早上7點半開放至晚間6點(夜間封閉)

為確保病人及訪客家屬們健康，嘉義長庚醫院提醒，疫情期間應盡量減少到醫院探病，改以電話視訊關懷。如欲入院請務必配合各項防疫措施，包括攜帶健保卡、自備口罩全程配戴、勤洗手及量測體溫無發燒等。

嘉義長庚提醒，民眾維持良好生活作息及注意個人衛生，做好自主健康管理，以抵禦疾病侵襲，防疫期間執行各項管制措將造成些許不便，請民眾多加見諒及配合。

嘉義長庚醫院自3月3日起進入醫院的病人、陪病者及訪客皆須完成健保卡讀卡步驟，詳加核對旅遊史等，以確保民眾健康及醫療院所安全。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院自3月3日起進入醫院的病人、陪病者及訪客皆須完成健保卡讀卡步驟，詳加核對旅遊史等，以確保民眾健康及醫療院所安全。圖／嘉義長庚醫院提供

嘉義 健保卡 新冠肺炎

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