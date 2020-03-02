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疫情延燒避免出門 台南地院等啟用訴訟程序視訊諮詢服務

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
台南地院的視訊咨詢服務今天啟用，市長黃偉哲前住了解司法便民服務。記者黃宣翰／翻攝
台南地院的視訊咨詢服務今天啟用，市長黃偉哲前住了解司法便民服務。記者黃宣翰／翻攝

台南高分院和雲林、嘉義、台南地方法院，建置視訊服務資源，在區（鄉）公所設置21個視訊諮詢服務地點，推出「訴訟程序視訊諮詢服務」。市長黃偉哲今天前往台南地院了解視訊諮詢服務，他說，目前正逢防疫期間，視訊法律諮詢可以降低法院人員和民眾直接接觸的機會，疫期結束後仍可以繼續使用。

台南地院的視訊咨詢服務今天啟用，提供市府13處偏遠區公所與地院及2個簡易庭連線，民眾如有訴訟問題可透過視訊免費諮詢、查詢及解答

黃偉哲說，台南市幅員遼闊，過去一年法律扶助案件約7500件，現在有13個區域與法院配合，這些區域大多以年長者、行動不便或距離遙遠民眾居多，視訊服務可以提高行政效率，降低民眾舟車勞頓，減少防疫期間感染機會，他高度肯定能夠與台南地院的合作，市府一定盡全力配合。

台南地院院長董武全說，訴訟程序視訊諮詢服務系統諮詢服務包含訴訟程序、非訟程序、書狀撰寫、費用查詢等，讓民眾得以用視訊獲得司法協助，創造優質便民服務。民眾可直接打（06）2283101分機1110向訴訟輔導科洽詢。

黃偉哲 解答 嘉義 新冠肺炎 疫情

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