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二崙幼兒園製作92組防疫隔板 幼童用餐不擔心飛沫噴濺

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
雲林二崙鄉幼兒園特別製作五顏六色的隔板，讓幼童用餐時即便脫下口罩，也不用擔憂飛沫噴濺導致病毒傳播。圖／二崙鄉幼兒園提供
雲林二崙鄉幼兒園特別製作五顏六色的隔板，讓幼童用餐時即便脫下口罩，也不用擔憂飛沫噴濺導致病毒傳播。圖／二崙鄉幼兒園提供

新冠肺炎疫情延燒，各級學校開學都因應啟動防疫措施，雲林二崙鄉幼兒園特別製作五顏六色的隔板，讓幼童用餐時即便脫下口罩，也不用擔憂飛沫噴濺導致病毒傳播，開學啟用迄今，都讓家長大讚園方貼心。

二崙鄉立幼兒園教保組長葉怡君表示，園長蕭弘祺看見新聞報導中鋼集團總部大樓餐廳餐桌加裝透明壓克力隔板，而有了啟發，想到也可以運用在幼兒園，用相同方式來預防兒童近距離未戴口罩對談、突然咳嗽

她說，2月25日開學前，園方採購PP塑膠板，並全員總動員花一天時間，組裝紅、藍、綠、黃與紫等多種顏色共92組的隔板，且每個隔板都有貼上小朋友名字，孩子有固定位置，使用後也會立即消毒，來落實防疫。

葉怡君表示，隔板每天從早上點心、午餐到下午點心時間會使用到三次，各班老師不厭其煩組裝、收合跟消毒，就是希望幼童在用餐時能夠多一層防護，家長也更安心。

不少家長提到，新冠肺炎疫情嚴峻，大家多少還是會擔心，幼兒園的作法讓人覺得多一個保障，即使不是防肺炎，小孩子咳嗽、打噴嚏也可以阻絕，這樣貼心舉動讓家長安心不少。

雲林二崙鄉幼兒園特別製作五顏六色的隔板，讓幼童用餐時即便脫下口罩，也不用擔憂飛沫噴濺導致病毒傳播。圖／二崙鄉幼兒園提供
雲林二崙鄉幼兒園特別製作五顏六色的隔板，讓幼童用餐時即便脫下口罩，也不用擔憂飛沫噴濺導致病毒傳播。圖／二崙鄉幼兒園提供

新冠肺炎 幼兒園 疫情 口罩 咳嗽

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