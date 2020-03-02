「罔腰尬鳳梨」與嘉市議員做公益 捐乾洗手液3千瓶

網紅「罔腰尬鳳梨」免費提供自家公司產品「茶樹乾洗手凝膠」3千瓶，與嘉義市議員黃思婷、嘉義市深聽關懷協會理事長郭福利等人一同做公益，免費發給弱勢者，希望能為防疫盡一份心力。

黃思婷等人今天到嘉義市私立晨光智能發展中心，發送每人一瓶乾洗手液給師生，並關懷中心內的學童們，中心督導邱于倩說，中心內雖然備有酒精，但不好攜帶，孩子們到醫療院所復健時，很需要隨時洗手，保持清潔，若能隨身攜帶，對孩子們的健康管理很有幫助。

「罔腰尬鳳梨」成員吳泓逸說，他不滿有些廠商抬價或囤貨乾洗手液、酒精等產品，因此自行開發乾洗手液，加入歐盟認證的潤膚甘油，除了成本價賣給消費者外，也希望能做公益，為社會弱勢盡一份心力。

他說，感謝黃議員和郭理事長一同協辦活動，中低收入戶的民眾可在黃思婷服務處和位於西區的「腰尬梨公司」免費領取，目前準備3千瓶，能多提供就提供，不足的話會設法再製作。