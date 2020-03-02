韓國航空斷航 蒙古學生無法返台上學

大學今天開學，雲林縣虎尾鎮虎尾科技大學在4個校區及宿舍區，設置體溫量測站並啟用熱顯像儀，為學生健康把關，並未發現體溫異常學生。該校外籍學生也紛紛返校，只是受航空斷航影響，蒙古雖非列為疫區，5名蒙古學生仍無法返校。

虎科大副校長楊達立表示，虎科大有1.1萬名學生，目前尚無確診個案，從今天起所有進入校園的人，都必須先到體溫量測站量體溫，正常的人會在學生手腕蓋章就能進到教室上課，若發現有體溫異常，則會請學生到健康中心進一步篩檢，只要有發燒的學生會協助就醫或是回家休息。

楊達立說，因學生人數多，校方也在校門口裝設紅外線熱象儀，校內的資訊中心也成立健康管理平台，輸入身體不適學生資訊，每天登錄體溫等自主健康管理資料，全自動化為學生健康把關。

虎科大學務長鄭仁杰說，學校目前有20位中國籍學生，除1位學生沒有回家過年，其餘19位均未到校，港澳學生有7人，其中3人返校均已接受14天隔離檢疫期滿，身體正常可開始上課，另外4人則尚未返台，而學校有5名蒙古學生，儘管古並非疫區，但他們須經由韓國轉機，因韓國因疫情嚴重航線斷航，所以這5名蒙古學生也還未回校，不排除以遠距教學方式，為他們解決上學問題。