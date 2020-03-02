有感第一線醫護人員辛苦 大林慈濟醫院贈中藥防疫淨露
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣大林慈濟醫院中醫部有感於醫院第一線醫護人員的壓力及辛苦，日前以中藥材濃縮萃取製作「藿香正氣防疫淨露及濃縮液」分送院內各醫療部門，提升院內醫護人員的免疫力，院方的暖意也增加第一線醫療人員對服務病人的信心。
大林慈濟醫院中醫部針傷科主任葉明憲表示，中醫觀點認為瘟疫或戾氣等具大型傳染力又容易造成死亡的流行病都好發於冬、春兩季交換時節，他的團隊以藿香正氣散為底，並引用各家藥方來對治風寒、濕滯，成分中還有保護腸胃的白豆蔻及肉豆蔻、減輕濕氣的香薷，以及增加皮表防疫能力的防風等。
葉明憲表示，由大林慈濟醫院中醫科特製的「藿香正氣防疫淨露及濃縮液」可噴灑於臉部、手部及全身，也可加水稀釋後製成飲品，對四季風寒疫病，秋冬感寒傷濕，脾胃失和者都適宜。
協助製作的大林慈濟醫院藥學部藥師梁育彰表示，他們將藥材放入萃取濃縮機後再加上純水，以攝氏70至90度煎煮進行萃取，然後裝成30克小噴瓶方便醫護同仁使用，裝瓶的淨露可存放三個月。
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