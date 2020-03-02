防疫升級 部立嘉義醫院全面管制進出人員

新冠肺炎延燒，衛生福利部嘉義醫院今天宣布，即日起全面管制醫院進出人員，加強訪客陪病管制措施。另有餐廳業者因疫情生意大受影響，今天與化妝品業者免費送酒精共同防疫。

嘉義醫院表示，民眾即日起進入嘉義醫院，需自備口罩佩戴及通過體溫監測，於管制大門需先查詢健保卡詢問旅遊史及填寫風險評估表後，才能入院。並嚴格限制醫院每床陪客人數1名，及規定一般病房每日固定時段探病且以每床2人為限。

嘉義醫院指出，訪客陪病管制措施，限陪病者1人（核發陪病證）、探病者2人（核發探病證），一般病房每日開放探病時段為上午10時至11時，晚上6時至7時，加護病房時段為上午10時30分到11時、晚上8時到8時30分。

另外，嘉義市友忠路一家餐廳業者，生意因疫情大受影響，自農曆春節以來，原已預定的訂婚或結婚的宴席紛紛延期，業者楊坤川便與化妝品業者張景翔合作，一起加入防疫行列，免費發送民眾酒精消毒。

張景翔表示，今天分別在友忠路的餐廳及中興路的一家KTV免費發送75%的酒精3000份，每份容量約60毫升，每人限領1瓶、發完為止。

餐廳前面上午就有民眾大排長龍要索取酒精，一名婦人表示，她認為小瓶裝方便攜帶出門，且現在市面上小瓶裝都缺貨，業者很有愛心。