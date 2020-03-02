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中正大學今開學 紅外線儀落實防疫措施

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣中正大學為落實新冠肺炎防疫措施，於圖書館前設置單一出入口及紅外線檢測儀。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中正大學為落實新冠肺炎防疫措施，於圖書館前設置單一出入口及紅外線檢測儀。記者陳玫伶／攝影

嘉義中正大學今天開學，校方因應新冠肺炎疫情實施第二階段防疫措施，包含加強重點空間消毒、進出大樓前量體溫，以及宣導有感冒、咳嗽症狀的同學在家休息或戴口罩等，並在出入人口較多的地方設置紅外線儀。

中正大學主任祕書楊宇勛表示，校內進行自主管理的17名港澳生皆於2月26日全數通過，目前校方也已全面清潔與消毒校園，並規畫各大樓管制單一出入口，於每個入口設置體溫檢測站，學生、廠商及教職員等任何進入大樓的人都必須量過體溫，並領取代表當天日期的貼紙，目前尚未有發燒的通報案例。

楊宇勛表示，校方也與影像方面的資工系教授合作，提供可即時偵測體溫的紅外線檢測儀，並放在流動人口較多的圖書館及通識課程的共同教室大樓門口，師生經過紅外線儀如有警示聲音響起，會再請學生使用額溫及腋溫檢測器進行二次測量，如真有發燒情形，會請師生填寫通報單。

中正大學表示，校方針對港澳生及陸生等受疫情影響無法入境到校上課的學生提供三種彈性修課方案，學生除了可選修台灣各大學網路課程，也可就地選修符合台灣教育部規定的陸、港、澳各大學課程，學生也可觀看隨堂同步直播教學，及至校內教學平台觀看非同步教學影片等。

校方建議，各任課教師授課前，可開啟門窗及淨空第一排座位，藉由點名檢查學生有無貼上貼紙等，落實校內防疫工作，未來校方也將配合中央規定適度調整其他防疫事項。

嘉義縣中正大學為落實新冠肺炎防疫措施，於圖書館前設置單一出入口及紅外線檢測儀。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中正大學為落實新冠肺炎防疫措施，於圖書館前設置單一出入口及紅外線檢測儀。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中正大學為落實新冠肺炎防疫措施，校內設置單一出入口。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣中正大學為落實新冠肺炎防疫措施，校內設置單一出入口。記者陳玫伶／攝影

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