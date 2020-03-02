國際蘭展延期 黃偉哲：移其他景點遍地開花

台南市長黃偉哲今天接受廣播節目專訪表示，基於防疫考量，台灣國際蘭展延期，初估損失約新台幣4000萬元，將評估是否把花移到其他景點展出，讓蘭展「遍地開花」。

有美國耶魯大學公共衛生碩士學歷的黃偉哲上午接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，一開始就被問到對目前新冠肺炎疫情及防疫工作看法。他說，小英政府在這波防疫工作中沒有讓民眾失望，但未來還是很嚴峻「疫情往上走可能無法避免，但現在守得已經算很不錯」。

黃偉哲說，台南市政府每天召開防疫會議，只要發現有什麼做得不夠之處，就要馬上補足。當前防疫重點會放在傳統市場，因為當初武漢的疫情也是從市場傳開，只要一出現案例，後續處理就會很麻煩。

黃偉哲表示，最近因防疫工作，台南市政府陸續決定延辦古都馬拉松、台灣國際蘭展等大型活動。光是蘭展初估門票及布置等費用，就損失約4000萬元，原本將在蘭展中展出的蘭花都很漂亮，將評估轉放到山上花園水道博物館、左鎮化石園區等其他景點，讓蘭展「遍地開花」。

他說，大型活動延期對旅遊業造成衝擊，但在二二八連續假期期間，台南的旅宿業整體住宿率超過80%，第一天晚上還超過90%。這讓他感到很開心，看到很多國人無法出國去玩，還是願意在國內旅遊。

對於主持人問到「這波疫情是否對民進黨永續執政會不會是定心丸」、「防疫工作中獲滿意度不錯的衛福部長陳時中將來選台北市長好不好」等問題。黃偉哲認為，這算是時勢造英雄，這個戰場讓陳時中有表現機會。對民眾來說，不論是藍是綠，能把事情做好最重要。