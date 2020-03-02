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阿里山限定林鐵 11日起每週三搭蒸汽火車賞櫻去

中央社 / 記者蔡智明嘉義縣2日電

林務局林鐵處配合阿里山櫻花季，3月11日到4月8日期間，每週三推出「SL-31蒸汽火車」主題列車活動，邀遊客體驗全台獨家的高山櫻花鐵道之旅。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修表示，SL-31蒸汽火車2005年整修後復駛，主要作為觀光列車使用，今年花季將附掛仿日本皇室貴賓車的台灣檜木車廂，行駛祝山線至沼平線區間，沿途穿越盛開櫻花林，一輩子一定要搭一次體驗。

黃妙修表示，伴隨民眾旅遊記憶30餘載的祝山車站今年將要改建，SL-31蒸汽火車也要帶著遊客，到祝山車站進行最後巡禮，留下珍貴的歷史畫面。

林務局林鐵及文資處指出，SL-31蒸汽火車為美國Lima公司於1911至1915年間製造，已有百年歷史，早期為阿里山伐木運輸木材使用，設計有獨特直立式汽缸、傘型齒輪，以縮短車身、提高傳輸動力，來克服山區陡坡等崎嶇地形。

林務局林鐵及文資處表示，阿里山花季從3月10至4月10日止，「SL-31蒸汽火車」主題列車訂於3月11、18、25及4月1、8日，這5天的上午、下午各行駛1梯次，一律採網路預約購票。詳情請上林鐵及文資處官網查詢。

阿里山 櫻花季 列車 文化資產 鐵道

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