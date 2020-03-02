防疫升級 進入台南市政府需量體溫

新冠肺炎疫情延燒，台南市長黃偉哲決定配合中央疫情指揮中心，將台南市疫情指揮中心一級開設。市府並宣布，今天起市府兩處行政中心大樓實施入口體溫量測，正常者才能進入。

台南市政府秘書處指出，為確保永華、民治兩處市政中心大樓公務正常運作及市府員工與市民健康，除定期對大樓內公共設施進行全面消毒外；考量兩處辦公大樓每日進出人數達數千人，且疫情持續擴大，今天起採行體溫量測站防疫措施。

台南市秘書處指出，配合體溫量測站防疫措施，台南市政府市政大樓除1樓前後門入口開放人員進出外，其他出入口全天封閉。請洽公市民共同配合防疫措施，不舒服應盡速就醫，勤洗手，注意個人健康身體，共同對抗疫情。

台南市秘書處指出，今天起進出市府人員全面量體溫，其他不在市府的機關，包括二級機關在內，也全部比照辦理。