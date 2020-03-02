防疫升級 進入台南市政府需量體溫
新冠肺炎疫情延燒，台南市長黃偉哲決定配合中央疫情指揮中心，將台南市疫情指揮中心一級開設。市府並宣布，今天起市府兩處行政中心大樓實施入口體溫量測，正常者才能進入。
台南市政府秘書處指出，為確保永華、民治兩處市政中心大樓公務正常運作及市府員工與市民健康，除定期對大樓內公共設施進行全面消毒外；考量兩處辦公大樓每日進出人數達數千人，且疫情持續擴大，今天起採行體溫量測站防疫措施。
台南市秘書處指出，配合體溫量測站防疫措施，台南市政府市政大樓除1樓前後門入口開放人員進出外，其他出入口全天封閉。請洽公市民共同配合防疫措施，不舒服應盡速就醫，勤洗手，注意個人健康身體，共同對抗疫情。
台南市秘書處指出，今天起進出市府人員全面量體溫，其他不在市府的機關，包括二級機關在內，也全部比照辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言