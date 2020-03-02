嘉義縣府新任新聞行銷處長劉孋瑩 今履新

嘉義縣長翁章梁今天上午主持新任新聞行銷處長劉孋瑩佈達儀式，翁章梁表示，劉孋瑩在廣播、平面、電子、網路媒體等都有豐富的經驗，感謝她願意與嘉義縣一同打拚，行銷嘉義。

嘉義縣政府新聞行銷處上午在縣府舉行新任局長交接，新任處長劉孋瑩從翁章梁手中接下布達令，宣誓履新，縣府各局處一級主管皆到場祝賀。

劉孋瑩畢業於倫敦藝術大學創意產業管理研究所，現攻讀國立政治大學科技管理與智慧財產研究所博士學位，曾擔任台北電影節媒體副總監、台北之音記者、明日報政治組記者、中天、三立等電視台政治組記者、壹電視(蘋果集團)英國特派員、財訊、新新聞、商周雜誌特約記者、壹電視(年代集團) 節目製作人及財團法人豐年社社長。

翁章梁表示，過去20年來台灣有許多局處的任務越來越重大，如新聞行銷處除原本傳統媒體的縣政宣導外，隨著媒體數位化時代的到來、自媒體逐漸竄起，新聞的業務量勢必越來越大。

翁章梁喊出，相信劉孋瑩擁有相當豐富的媒體工作經驗，一定可以承擔這個重責大任。