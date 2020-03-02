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影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」
嘉義市火車站前的沈睡大白熊公共藝術裝置，因戴上口罩登上日本Yahoo首頁，才剛爆紅到日本，但今天卻被人寫上「台灣228」等黑字在大白熊腹部，作者莊信棠今天得知後說「實在很痛心，不理解明明是對防疫好的事情，卻要去破壞？」
大白熊腹部疑似被用油性簽字筆寫上「日本226、台灣228、離台1945、返台2045」等字樣，市府交通處人員今天上午維護時見狀，立即通報給警方，並拍照存證，用松香水擦拭字樣，仍無法去除，莊信棠看到自己作品被破壞，趕來現場頻說「真的很難理解」，並拿菜瓜布繼續清洗。
莊信棠說，當初借給市府交通處，是因為希望嘉義有一個繽紛、打卡的地標，效果也很好，後來疫情逐漸出現，考量火車站來往的民眾很多，希望提醒大家在人潮密集處戴上口罩，便製作大型口罩給大白熊戴，也定時更換，未料爆紅到日本，還有廠商來洽談希望出周邊商品。
「為何要這樣做？」他說，這對防疫工作明明有幫助，卻被寫上莫名其妙數字，實在不應該，若未來持續被破壞，那是否代表很多人不喜歡大白熊？「可能會考慮暫時移走了」
大白熊日前登上雅虎日本首頁，內文說明，「在台灣南部嘉義市火車站前，出現了一個戴著口罩的巨型熊雕像。名為沉睡熊，牠在去年12月被安裝在這裡，最近牠戴上口罩，象徵呼籲預防新型冠狀病毒感染」。發文一出引起日本民眾熱議，嘉義市長黃敏惠也在臉書分享。
228連假期間大批民眾前往與大白熊拍照，市府人員每天前往維護，研判可能是今天凌晨所為，警方目前已調閱周邊監視器畫面，希望盡速釐清案情。
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