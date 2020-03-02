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為保師生用餐安全 長榮大學加大餐桌間隔 分散用餐區域

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
長榮大學為了師生用餐安全，加大用餐區與餐桌間隔、分散用餐區域。/校方提供
長榮大學為了師生用餐安全，加大用餐區與餐桌間隔、分散用餐區域。/校方提供

台南長榮大學今天開學，校方為降低師生群聚感染風險，將師生用餐區域分散，並加大桌椅間隔，希望提供師生較安全的用餐環境。

校方初步規畫3個用餐區，第一個區域為原三、四宿地下室餐廳用餐區，約有120人座位，用餐桌子排列間隔1公尺以上，桌子有 4人座與2人座的種類，建議學生按照桌子座位數使用，以減少近距離接觸。

第二個區域在第三、四宿中庭採光罩下方，約有80人座位。第三個區域為第二教學大樓一樓中庭周邊，校方建議學生買完餐點後盡量外帶至通風良好的地方用餐。

總務處保管組長林政賢表示，新冠肺炎傳染途徑以飛沫傳染為主，人與人的距離不可過於密集，考量用餐時間學生人數很多，容易擁擠，才分散用餐區域，也拉長用餐距離。

他說，為確保師生健康，餐廳攤商需自主健康管理，包括戴口罩、每日早晚量體溫與環境消毒3次，若有發燒須立即停止供餐，盡速就醫。

長榮大學為了師生用餐安全，加大用餐區與餐桌間隔、分散用餐區域。/校方提供
長榮大學為了師生用餐安全，加大用餐區與餐桌間隔、分散用餐區域。/校方提供

新冠肺炎 發燒 口罩

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