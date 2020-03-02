台南市政府新規定 即日起進入一律量體溫

因應新型冠狀肺炎疫情蔓延升溫，台南市長黃偉哲決定配合中央疫情指揮中心一級開設，為保障市府同仁與到府洽公民眾之健康，黃偉哲指示秘書處自今日起在永華及民治雙行政中心辦公大樓1樓出入口設置體溫量測站，進入大樓內人員皆需接受體溫量測，體溫正常者方能進入，確保防疫工作滴水不漏。

秘書處表示，為確保雙市政大樓公務正常運作，及市府員工與市民健康，除定期對大樓內公共設施全面消毒外，考量兩處辦公大樓每日進出人數達數千人，且新型冠狀肺炎疫情持續擴大，故自今天起，再採體溫量測站防疫措施，如發現入府員工或市民 有發燒情形，將請其戴口罩並盡快就醫。

秘書處表示，為配合體溫量測站之防疫措施，台南市政府市政大樓除1樓前後門入口開放人員進出外，其他出入口皆全天封閉，秘書處籲請洽公市民共同配合防疫措施，不舒服應盡速就醫，出入公共場所時配戴口罩，勤洗手，注意各人健康身體，共同對抗疫情。

黃偉哲特別提醒，從今起進出市府人員全面量體溫外，其他不在市府機關包括二級機關全部比照辦理。