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斥資1億 南鯤鯓代天府將建新展館

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南鯤鯓代天府將斥資1億元建新展館，預定明年底完工。圖／本報資料照
南鯤鯓代天府將斥資1億元建新展館，預定明年底完工。圖／本報資料照

台南北門南鯤鯓代天府長期推動王爺信仰有成，對推動藝文活動更不遺餘力，因現有鯤瀛文化藝術館不敷使用，出身北門的台南紡織董事長侯博明將捐出1億元重建，並取名為「博明文化藝術館」，可望明年底完工。

奉祀五府千歲聞名全台的南鯤鯓代天府，建廟逾300多年，分靈至海內外各寺廟達2萬餘間，素有「王爺總廟」美名，廟地幅員遼闊，廟方也陸續興建大鯤園、文史館和凌霄寶殿等建物。

2011年利用原有場址設立鯤瀛文化藝術館，定期舉辦各項藝文展覽，是台南沿海藝文活動展覽重要據點，例如即日起至3月22日推出的「見證美麗與風土」，是台灣海尾藝術學會作品聯展，共有90件作品。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，這幾年推廣藝文展覽，獲外界肯定，更有不少名家、藝文工作者捐贈作品，但建物稍嫌老舊，空間也不足，為妥善保存作品，才有新建展覽館計畫。

侯賢遜說，侯博明目前也是南鯤鯓代天府顧問團主席，同意捐贈經費原地重建，規畫興建3層樓的展覽館，占地逾500坪，日前建築師已送來建物藍圖，部分內容修正中，今年上半年將動工，工程約1年半完成。

他指出，「博明文化藝術館」1樓安排展覽及演出空間，2、3樓規會議室、收藏室及半開放展覽空間，不只維持廟方定期展覽需求，也可開放外界多樣展演型態，讓寺廟傳承信仰外，也肩負著傳承文化的功能。

南鯤鯓代天府 藝術館 北門

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