春寒料峭 黃花風鈴木綻放台南市億載公園

春寒料峭，初春的早上有些寒意，台南市安平區億載公園一整排黃花風鈴木逐漸綻放，今天吸引許多早起民眾到這裡賞花，拍下盛開黃花倒映在億載金城護城河的水中美景。

今天上午8點多，陳姓市民早起到億載公園散步，順道觀賞黃花風鈴木，他說，公園內鄰近億載金城護城河的地方，一整排黃花風鈴木，整片金黃色，這麼美的地方就在台灣的台南市區，不用跋山涉水翻山越嶺，也不用搭飛機出國就能看到美景。

台南市區四處開著黃花風鈴木，除了億載金城外，還有林森路、東豐路、南寧街等等，李姓市民說，今年感覺較去年開得更漂亮，尤其是億載公園，大概一、二周內就會滿開了。