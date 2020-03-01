影／搶拍美照險象環生 百名遊客連假湧入嘉義「黃金隧道」

嘉義縣太保市朴子溪南堤黃花風鈴木花道，連假期間花海盛開，吸引大批遊客賞花，上百名遊客將嘉義61鄉道擠得水洩不通，部分遊客為取最佳拍攝角度，走向馬路中央拍照，人車相距不到30公分，險象環生畫面，令當地人直呼「不要命了」。

位於嘉義縣太保市溪南的朴子溪堤防防汛道路，高鐵橋以東種植黃金風鈴木，以西有1公里苦楝樹綠色隧道，每年初春湧入大批遊客，欣賞黃花風鈴木開花，過去2年花況不如預期，今年黃花風鈴木「大爆開」，堤防成了「黃金隧道」，美不勝收。

來自高雄的莊姓民眾更利用連假與友人包車，3天連假一路往北旅遊，自拉拉山下山後，回程特地到嘉義，就為了欣賞黃花風鈴木，他笑說，每年都會前來賞花，今年花況好，與友人拍下了許多美照紀念，不虛此行。

由於前來賞花遊客多自行開車或騎車前來，不少機車騎士為求方便，直接車輛臨停在橋上，原來雙向單線道的設計，車輛通行時已相當狹窄，加上要閃避臨停機車，以及忙於四處拍照的遊客，更是艱困。