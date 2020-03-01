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禽流感持續升溫 雲縣府四項新防疫政策上路

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
禽流感疫情持續升溫，雲林縣迄今已有15場確診感染，累積撲殺共21萬4268隻家禽，為防範此波疫情擴大，雲林縣府宣布提高禽流感防疫作為。圖／雲林縣政府提供
禽流感疫情持續升溫，雲林縣迄今已有15場確診感染，累積撲殺共21萬4268隻家禽，為防範此波疫情擴大，雲林縣府宣布提高禽流感防疫作為。圖／雲林縣政府提供

禽流感疫情持續升溫，雲林縣迄今已有15場確診感染，累積撲殺共21萬4268隻家禽，為防範此波疫情擴大，雲林縣府宣布提高禽流感防疫作為。

雲林縣府動植物防疫所統計，縣內迄今已有15件案例，此波疫情與去年同時期6件明顯嚴峻，主要原因應為寒流連續侵襲，加上挾帶降雨，氣溫偏低且濕冷，導致疫情明顯有升溫趨勢，但整體疫情仍屬零星散發。

值得注意的是今年家禽感染的禽流感病毒型別，不像過往單純僅H5N2單一型別的病毒株，去年底首次在高雄侵襲家禽的H5N5病毒株，累積迄今全台已發生7例，其中雲林還有一例為H5N2及H5N5混合感染病例。

為防範此波疫情擴大，雲林縣政府除持續執行現行相關防疫措施，也加強防疫作為，包含提高查核未依禽流感防治措施相關規定業者；重複發生禽流感禽場，延長復養期程由原本42日提升至63日。

還有，針對家禽理貨場、屠宰場及各大重要路口，不定期實施運禽車輛覆網（布）攔檢稽查工作；案例場撲殺清場後3天內，完成場內墊料、禽糞及剩餘飼料等汙染源清除工0作。

防疫所所長廖培志表示，為避免類似104年禽流感大爆發再發生，禽農除積極配合政府推動各項防疫政策，業者落實各項生物安全措施，才是防範疫病的根本之道。

禽流感 疫情 H5N2

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