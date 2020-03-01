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民眾悶壞了！228連假阿里山住宿率不減反增

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
228連假三天嘉義縣台18線旁的牛埔仔愛情大草原人潮滿滿。圖／阿管處提供
228連假三天嘉義縣台18線旁的牛埔仔愛情大草原人潮滿滿。圖／阿管處提供

新冠肺炎疫情嚴峻，許多遊客在家不敢出門，趁著228連假阿里山出遊，部分住宿業者遊客數不減反增，但根據阿里山各單位統計，部分地區遊客還是多少受新冠肺炎疫情影響，與去年同期減少1至3成。

阿里山賓館總經理高芳逸表示，可能大家都悶壞了，這幾天阿里山櫻花提早開花，2月初雖有部分團客退訂，但國旅散客不減反增，而賓館因應疫情加強促銷，推出「森林肺浴清之旅」每人只要2888元的兩人成行超優惠專案，讓連假每天都有300位旅客住宿，住宿率達85%，比去年同期相比成長10%以上。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處遊憩課長張淑楓表示，去年國家風景區228連假同期的遊客人數為67279人，今年則是43993人，少了約3.5成，受疫情影響團客量減少，但自由行遊客量倒是沒少，上山必經之路台18線還是壅塞及行車緩慢，各景點停車場也全部停滿。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，許多民眾趁著連假上山欣賞園區內盛開的粉紅系櫻花及粉白系唐實櫻，以及茶花、雲南黃馨等，嘉義林管處森林遊樂區今年連假3天的入園人數至今天下午4點截止為24336人，與去年同期相比減少約2成。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處鐵路服務科長洪淑霞表示，林鐵228連假的購票人數與去年同期相比，去年為30616人次，今年為23095人次，共下跌24%，主幹線人次少了約1600人，支線則少了約600人，或許是因為連假與去年相比少一天，民眾排假意願較低，多少受疫情影響。

228連假三天嘉義往阿里山的必經之路台18線等路段車輛超多，幾乎都呈現壅塞及行車緩慢狀態。圖／阿管處提供
228連假三天嘉義往阿里山的必經之路台18線等路段車輛超多，幾乎都呈現壅塞及行車緩慢狀態。圖／阿管處提供
228連假三天嘉義縣番路鄉知名的天長地久橋及停車場大爆滿。圖／阿管處提供
228連假三天嘉義縣番路鄉知名的天長地久橋及停車場大爆滿。圖／阿管處提供
228連假三天嘉義縣梅山鄉太平雲梯遊客超多。圖／阿管處提供
228連假三天嘉義縣梅山鄉太平雲梯遊客超多。圖／阿管處提供
228連假三天嘉義縣台18線旁的牛埔仔愛情大草原人潮滿滿。圖／阿管處提供
228連假三天嘉義縣台18線旁的牛埔仔愛情大草原人潮滿滿。圖／阿管處提供

連假 阿里山 疫情 新冠肺炎

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