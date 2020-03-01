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影／陳時中籲民代勿跑攤 陳柏惟：社團和意見領袖該這麼做
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天以「抗疫時期，沒跑攤不會失禮！」呼籲民意代表在此刻不必跑攤；跑了才會讓民眾困擾。新科立委陳柏惟下午以視訊方式發出新聞稿說，除了民意代表，像是地方的意見領袖、社團代表，希望他們為了國家和人民的安全，也能避免跑攤的這種行程，
陳柏惟說，在疫情爆發後他一直維持低密度、低風險的行程安排優先，過年時也把發春聯和發紅包活動都取消了，有些民眾感覺可惜，但這也可見他們為了疫情已提前做了調整，所以陳時中的呼籲，是他本來就已在做的事。
他說，地方的意見領袖、社團代表等平常也有很多攤要跑，既然民意代表們都已不跑攤了，希望他們為了國家和人民的安全，也能避免這種行程。
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