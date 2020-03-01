悶太久？走馬瀨農場228連假遊客暴增5成
228連假，台南市大內區走馬瀨農場遊客人數大爆發，連假前兩天人數都破萬，估計今也有近8千人，跟去年遊客相較至少多了5成，也因遊客人數激增，停車場幾乎全滿，出乎場方意料之外。
「大家都悶壞了！加上有推出優惠方案，外界反應相當熱烈。」走馬瀨農場說，這次配合228連假，推出只要身分證有2、2、8數字者，都可享門票優惠；甚至數字2、 2、8三碼都有可免費入場，日前在農場網頁推出，詢問遊客相當熱烈，果然連假起，每天都吸引滿滿遊客。
農場說，前一波春節時因新冠肺炎疫情，遊客銳減，這些日子以來不少人大都謝絕至公共場所，而走馬瀨農場面積達120公頃，大都為戶外空曠場域，空氣流通，且因應疫情以來，農場持續繃緊神經強化消毒，獲得遊客信賴，趁著難得3天假期闔家來踏青，釋放緊繃的防疫心情。
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