悶太久？走馬瀨農場228連假遊客暴增5成

228連假，台南市大內區走馬瀨農場遊客人數大爆發，連假前兩天人數都破萬，估計今也有近8千人，跟去年遊客相較至少多了5成，也因遊客人數激增，停車場幾乎全滿，出乎場方意料之外。

「大家都悶壞了！加上有推出優惠方案，外界反應相當熱烈。」走馬瀨農場說，這次配合228連假，推出只要身分證有2、2、8數字者，都可享門票優惠；甚至數字2、 2、8三碼都有可免費入場，日前在農場網頁推出，詢問遊客相當熱烈，果然連假起，每天都吸引滿滿遊客。